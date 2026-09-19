خبر يخص المشمولين بالضمان الصحي

وقال مدير عام ، علي أحمد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المنظومة السابقة كانت ورقية وتعتمد منح دفاتر ضمان صحي، حيث بلغت الإحصائيات توزيع أكثر من 800 ألف دفتر للفئات المستهدفة"، مشيراً إلى أنه "بعد إطلاق النظام الإلكتروني وإيقاف العمل بالنظام الورقي، تم الاعتماد على البطاقات البايومترية لتقديم الخدمات للمشمولين".وأضاف أنه "تم حتى اللحظة طباعة أكثر من 980 ألف بطاقة إلكترونية منذ انطلاق النظام في أيار الماضي"، موضحاً أن "الدفتر الورقي والبطاقة الإلكترونية نافذان حالياً، إلا أنه سيتم إيقاف العمل بالدفاتر بصورة كاملة والاعتماد كلياً على البطاقات الإلكترونية اعتباراً من 15 تشرين الأول المقبل".وتابع مدير عام الصندوق أن "عملية التغيير من الورقي إلى الإلكتروني مستمرة؛ حيث يمكن إجراء التعديل إما عبر مراجعة الهيئة مباشرة، أو بالنسبة للموظفين الذين تم تسجيلهم إلكترونياً عبر مؤسساتهم ليتم إرسال البطاقات إليهم بعد استكمالها، وكذلك الحال بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمتقاعدين".