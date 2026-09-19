اخماد حريق اندلع في كرفان تابع لحماية وزير سابق ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في كرفان تابع لحماية الوزيرة السابقة ضمن منطقة ببغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".