الكهرباء والصحة والخدمات المقدمة.. ملفات على طاولة الحوار بين السوداني والخطيب وحمود

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن "رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية ، الاسبق ورئيس النيابية في الدورة الحالية النائب ، ووزير الكهرباء الاسبق السيد كل على انفراد، وجرى خلال لقاء السوداني والنائب حمود بحث دعم تشريعيا وتنفيذيا وتعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطن، فضلا عن اهمية استكمال بناء مشاريع المستشفيات التي أطلقتها الحكومة السابقة للتخفيف عن الزخم الحاصل وتوسيع مدى الخدمات الصحية في والمحافظات".واكد السوداني "ضرورة ايجاد آليات بالتنسيق مع لتعيين خريجي المجموعة الطبية وبما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة ووفق الاحتياج الفعلي للبلد".من جانب آخر بحث السوداني "مجمل وضع منظومة مع الوزير الاسبق لؤي ، واستمع الى عدة افكار ورؤى من الضيف وتبادلا وجهات النظر مع التأكيد على اهمية استمرار تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير منظومات الطاقة مع الاستمرار في مشاريع انتاج الطاقة النظيفة وكذلك مشاريع استثمار الغاز المصاحب وصولا الى نسبة حرق صفر من اجل ايقاف استيراده وتحويل العملة الصعبة المخصصة للشراء الى استحداث مشاريع تدعم الطاقة في في ظل زيادة الطلب المتزايد على الكهرباء".