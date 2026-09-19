وزير المالية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان تسريع تنفيذ مشاريع الشركات الأمريكية بالعراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان "وزير المالية ، استقبل اليوم السبت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى فاجن والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي".وأكد الوزير خلال اللقاء أن "تحرك العراق في علاقاته مع مختلف الدول يستند إلى مصالح البلد العليا"، مشيراً إلى "حرص على أن تكون علاقتها مع متوازنة، وتقوم على المصالح المشتركة للبلدين".ودعا الوزير "الشركات الأمريكية العاملة في قطاعي النفط والطاقة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريعها في العراق، بما يعزز الاستثمارات الأجنبية ويدعم تطوير القطاعات الحيوية في البلاد".من جانبه، "وصف القائم بالأعمال الأمريكي زيارة الوفد الحكومي العراقي إلى في تموز الماضي بأنها ناجحة جداً"، مشدداً على "أهمية استثمار نتائج الزيارة والبناء عليها، بما يعزز مسارات التعاون بين البلدين".