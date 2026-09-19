بغداد.. القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة ضمن احدى مناطق جانب الرصافة، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة" .وأضافت أنه "ضبط بحوزة الملقي القبض عليه أدوات ومواد تستخدم في تلك الأعمال"، مبينة أنه "تم ايداع المتهم التوقيف في المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".