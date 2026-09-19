في البصرة.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة "أغطية المنهولات"

وقالت الشرطة في بيان، "بعد تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام ثلاثة أشخاص بسرقة أغطية المنهولات في منطقة الجنينه، تحركت شعبة مكافحة إجرام المعقل وشكلت فريقاً مختصاً بتوجيه ومتابعة مدير الإجرام، لتعقب المتورطين".

وأضاف البيان "تمكن الفريق، بعد إجراءات تحرٍ ومتابعة، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وضبط الدراجة النارية نوع «ستوتة» المستخدمة في ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".