Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اقتراح شروط جديدة للوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلس ذي قار يكشف حقيقة ضبط "لحوم خنزير" في الناصرية

محليات

2026-09-19 | 13:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس ذي قار يكشف حقيقة ضبط &quot;لحوم خنزير&quot; في الناصرية
1,171 شوهد

نفى رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، السبت، ضبط "لحوم خنزير" في مطعم بمدينة الناصرية.

وقال احمد غني الخفاجي في بيان، "ما يتم تداوله عن وجود لحوم خنزير في أحد مطاعم الناصرية، اخبار غير صحيحة".
 
وأضاف "تابعنا مع معاون المحافظ لشؤون المتابعة وفي الأمن الوطني عملية تفتيش لأحد المطاعم في الناصرية ليلة البارحة وتم ضبط كميات من اللحم التالف"، مشيرا الى أن "ادعاء كونه لحم خنزير غير صحيح حيث لم تؤكده الجهات الرقابية المختصة".
 
وكانت محافظة النجف شهدت، قبل أيام، اعتقال شخص اثناء محاولته بيع لحوم خنزير للمواطنين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-19
Play
العراق في دقيقة 19-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
Play
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
Play
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
Play
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
Play
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Play
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
Play
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
Play
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
عشرين
Play
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
Play
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-19
Play
العراق في دقيقة 19-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
Play
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
Play
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
Play
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
Play
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Play
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
Play
بغداد ابو دشير - الحلقة ١٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
Play
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
عشرين
Play
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
Play
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15

اخترنا لك
في البصرة.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة "أغطية المنهولات"
16:11 | 2026-09-19
مديرية شؤون المخدرات تكشف تفاصيل ما حدث في "الشطرة"​
15:22 | 2026-09-19
قرار حكومي يخص الأطفال المصابين بالسكري
11:53 | 2026-09-19
بغداد.. القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة
10:53 | 2026-09-19
الكهرباء والصحة والخدمات المقدمة.. ملفات على طاولة الحوار بين السوداني والخطيب وحمود
10:48 | 2026-09-19
وزير المالية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان تسريع تنفيذ مشاريع الشركات الأمريكية بالعراق
10:20 | 2026-09-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.