مجلس ذي قار يكشف حقيقة ضبط "لحوم خنزير" في الناصرية

نفى رئيس والبيئة في ، السبت، ضبط "لحوم خنزير" في مطعم بمدينة .

وقال احمد في بيان، "ما يتم تداوله عن وجود لحوم خنزير في أحد مطاعم ، اخبار غير صحيحة".

وأضاف "تابعنا مع معاون المحافظ لشؤون المتابعة وفي عملية تفتيش لأحد المطاعم في الناصرية ليلة البارحة وتم ضبط كميات من اللحم التالف"، مشيرا الى أن "ادعاء كونه لحم خنزير غير صحيح حيث لم تؤكده الجهات الرقابية المختصة".

وكانت شهدت، قبل أيام، اعتقال شخص اثناء محاولته بيع لحوم خنزير للمواطنين.