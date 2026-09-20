10 محافظات اقل من الـ40 مئوية.. الحرارة قادمة خلال اليومين المقبلين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم المتفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشارت إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في "، موضحة أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".