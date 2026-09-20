جنايات البصرة: الإعدام بحق تاجر مخدرات يحمل جنسية أجنبية

وذكر إعلام في بيان، أنه تم ضبط عشرة كيلو غرامات وخمسين غراماً من مادة الحشيشة المخدرة بحوزة المدان، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.وأضاف البيان أن الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة (27/أولاً) من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.