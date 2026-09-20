التربية تصدر تنويهاً بشأن نتائج الصف الثالث المتوسط "الدور الثاني"

وذكرت الوزارة في بيان: "سنعلن نتائج الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط (الدور الثاني) للعام الدراسي 2025–2026".ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة اعتماد القنوات الرسمية حصراً للحصول على النتائج فور إعلانها، وذلك لضمان الدقة وتجنب الروابط الوهمية.