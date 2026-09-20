دار ملاحظة الأحداث في نينوى تفتتح مكتبة إلكترونية لتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل

وذكرت وزارة العدل في بيان أن المكتبة الإلكترونية تضم مجموعة من المصادر والمواد التعليمية والثقافية المتنوعة، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من المحتوى المعرفي والتعليمي بصورة منظمة، وبما يتناسب مع احتياجاتهم.وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه وزارة العدل نحو تطوير برامج الرعاية والإصلاح، وتوفير وسائل تعليمية حديثة تسهم في دعم إعادة التأهيل وبناء القدرات، بما يعزز فرص اندماج الأحداث في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم، بحسب البيان.