مصير مجهول لألفي موظف.. تظاهرة لموظفي النسيج والجلود احتجاجاً على بيع الشركة (صور)

– محليات



شهدت العاصمة ، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة لموظفي لصناعات النسيج والجلود، احتجاجاً على التوجهات القاضية ببيع الشركة واستثمارها.





الصور أدناه: وأفادت مصادر للسومرية نيوز بأن أكثر من ألفي موظف موزعين على تسع شركات تابعة للشركة العامة للنسيج والجلود يواجهون مصيراً مجهولاً في الوقت الحالي، وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركات وضمان حقوق العاملين فيها.الصور أدناه:

