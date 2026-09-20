التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط للدور الثاني للعام 2025–2026

– محليات



أعلنت ، اليوم الاحد، نتائج الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط، الدور الثاني، للعام الدراسي2025–2026.

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ويمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الرسمي في الاتي: