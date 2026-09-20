الشعوذة أصبحت دليفري.. القبض على سائق توصيل بحوزته 21 عمل سحر و17 حجابا

وقال المصدر لـ ، ان "القوات الامنية القت القبض على سائق سيارة توصيل في مدخل سيطرة باتجاه يحمل 21 عمل سحر و17 حجابا".وأضاف ان "هذه الاعمال مرسلة من الى لزبائن في عن طريق الاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي".