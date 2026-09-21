وقال في تصريح لـ ، إن استضافة والكادر المتقدم في شهدت طرح أسئلة متكررة من قبل ، مبيناً أن "أحد الأسئلة تكرر نحو 10 مرات من دون الحصول على إجابة مقنعة".وأضاف أن بعض النواب توصلوا إلى أن "الأزمة قد تكون مفتعلة بهدف الضغط على الحكومة وخلق مشاكل"، مشيراً إلى أن " " معنية بتوفير المشتقات النفطية المستوردة، مؤكداً أن " لم تكن موفقة في التعامل مع الأزمة".وفي ملف آخر، أوضح أن إحدى التوصيات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، داعياً إلى عدم تنفيذه قبل مناقشته داخل والغاز، مع إمكانية إدخال إصلاحات عليه بدلاً من رفضه، معتبراً أن إلغاء القرارات بعد إصدارها "يضعف هيبة الحكومة".كما أثار عبد الجبار قضية قرار مدير شركة "سومو" بمنع تصدير الكبريت، متسائلاً عن أسباب القرار والجهة المستفيدة منه، خصوصاً مع تأخر صرف الرواتب الحكومية.وقال عبد الجبار، إن "سعر طن الكبريت يبلغ نحو 825 دولاراً في الأسواق العالمية، بينما يباع محلياً بسعر يقارب 65 ألف دينار، مشيراً إلى أن جزءاً منه يهرّب"، متسائلاً: "من المستفيد من حرمان من العملة الصعبة؟".