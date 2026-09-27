مجلس القضاء الأعلى يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ22

واستذكر المجلس مسيرة القناة الممتدة على مدى أكثر من عقدين، مثمنًا حضورها الفاعل في المشهد الإعلامي العراقي، ومشيدًا بحرص على مواكبة مختلف القضايا والأحداث التي تهم .واختتم ، تهنئته متمنيًا لجميع العاملين في القناة دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من العطاء والتميز في مسيرتهم الإعلامية.