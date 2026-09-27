الأعرجي يهنئ السومرية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها

وأعرب عن تمنياته لإدارة القناة وكوادرها الإعلامية والفنية بدوام النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرتها في تغطية الأحداث والقضايا التي تهم المواطن العراقي.وتأتي التهنئة بالتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس ، التي تصادف في 27 أيلول.