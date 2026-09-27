علاوي يهنئ قناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها

وأعرب ، في مستهل برقيته، عن أصدق التهاني والتبريكات إلى أسرة ، مشيدًا بدور القناة التي رسخت حضورها الفاعل في المشهد الإعلامي العراقي، من خلال مواكبتها للأحداث وتغطيتها للشأن العراقي بمهنية وحرص دائم على نقل الحقيقة.كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها وكوادرها، وما قدموه طوال مسيرتهم من عطاء إعلامي اتسم بالمهنية والمسؤولية، ودورهم في خدمة المشهد الوطني وتعزيز حضور الإعلام المسؤول في ، فضلًا عن إسهامهم في ترسيخ الوعي وتعزيز الحوار وخدمة المجتمع.وختم علاوي برقيته متمنيًا لإدارة السومرية وكافة العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق، ومزيدًا من العطاء والتقدم في مسيرتهم الإعلامية.