وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون يهنئون السومرية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السومرية تُطفئ شمعتها الـ22.. حكاية شاشة واكبت تحولات العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون يهنئون السومرية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها

خاص السومرية

2026-09-27 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون يهنئون السومرية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها
194 شوهد

السومرية نيوز – خاص

تقدّم وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون بالتهاني إلى قناة السومرية الفضائية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدين بمسيرتها الإعلامية ودورها في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المواطن العراقي.

إذ تقدّم وزير العدل الدكتور خالد شواني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية الفضائية، إدارةً وملاكاتٍ، بمناسبة مرور 22 عامًا على انطلاقتها، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق في مسيرتها الإعلامية.

وقال شواني، إن السومرية استطاعت، خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من عقدين، أن تحافظ على حضورها في المشهد الإعلامي العراقي، وأن تواكب مختلف القضايا والأحداث التي تهم المواطن العراقي، مضيفًا: "وبهذه المناسبة، أتمنى للقناة ولأسرة السومرية المزيد من العطاء والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة العراق والمجتمع".

من جانبه، هنأ أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا لإدارتها وملاكاتها دوام التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية، ومواصلة دورها في نقل الأحداث ومواكبة التحولات التي يشهدها العراق.
 
كما تقدّم القيادي في تحالف الحسم الوطني، قتيبة الجبوري، بالتهنئة إلى قناة السومرية وكوادرها وإدارتها، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بمسيرتها الإعلامية ومواكبتها لمختلف الأحداث. وقال الجبوري: "تهنئة من أعماق القلب للسومرية وكادرها المتميز وإدارتها ومدير القناة، وحقيقة كانت مواكبة لكل الأحداث بشفافية ورسالة إعلامية واضحة وصادقة، وأتمنى لها المزيد من النجاحات".
 
وتقدّم رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا للقناة وكوادرها دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي. وقال يار الله: "كل عام وأسرة السومرية بخير، ومزيدًا من العطاء والتميز".
 
وهنأ رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، قناة السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها، متقدمًا إلى إدارة القناة وكوادرها الإعلامية والفنية بأطيب التهاني، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الإعلامية.

وأكد ميري أن السومرية حافظت على حضورها في المشهد الإعلامي العراقي، وواكبت مختلف القضايا والأحداث التي تهم المواطن، متمنيًا للقناة وأسرتها المزيد من العطاء والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة العراق والمجتمع.
 
كما قدّم الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ صباح النعمان، تهانيهما إلى قناة السومرية بمناسبة مرور 22 عامًا على تأسيسها، متمنيين لها ولأسرتها الإعلامية دوام النجاح والتوفيق.

وقال رسول: "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى قناة السومرية وجميع العاملين بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها"، وأضاف: "نتمنى للقناة دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الإعلامية، وبما يخدم قضايا بلدنا وشعبنا".

أما صباح النعمان، فقال: "بهذه المناسبة العزيزة، نتمنى لإدارتها وكوادرها دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من العطاء والإبداع في مسيرتهم الإعلامية المباركة، بما يعزز مسيرة العراق الإعلامية ويخدم تطلعات شعبنا العزيز".
 
وتقدّم رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، بأجمل التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا للقناة وكوادرها مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتها الإعلامية. وقال معن في تهنئته: "كل عام وأنتم بخير، ومزيدًا من العطاء والتميز".
 
فيما تقدّم قائد شرطة بغداد الرصافة، اللواء شعلان علي صالح، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى إدارة قناة السومرية وكوادرها كافة، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والنجاح في مسيرتهم الإعلامية.

وقال صالح إن قناة السومرية أثبتت، على مدى أكثر من عقدين، حضورًا مميزًا في الساحة الإعلامية العراقية، وأسهمت في مواكبة الأحداث ونقل مختلف القضايا بمهنية ومسؤولية، لتكون حاضرة في تفاصيل المشهد العراقي. وأضاف: "نثمّن بهذه المناسبة الجهود التي يبذلها العاملون في القناة، متمنين لهم دوام العطاء والتوفيق، ومواصلة مسيرتهم بما يعزز دور الإعلام الوطني المسؤول في خدمة المجتمع".
 
إلى ذلك، هنّأ مدير قسم العلاقات والإعلام بقيادة شرطة بغداد الرصافة، العميد الحقوقي حسين علي مزهر، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بمسيرتها الإعلامية وحضورها في المشهد العراقي، ومتمنيًا لها ولأسرتها المزيد من النجاح والتوفيق.
وقال مزهر: "يسرّني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أسرة قناة السومرية، إدارةً وكوادرَ، بمناسبة مرور اثنين وعشرين عامًا على تأسيسها، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح ومواصلة مسيرتها الإعلامية المتميزة في خدمة الحقيقة والكلمة المسؤولة". وأضاف أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستذكار ما قدمته القناة طوال مسيرتها من حضور إعلامي فاعل، ومتابعة لمختلف القضايا والأحداث، وإسهام في المشهد الإعلامي العراقي. وتابع: "نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في قناة السومرية، وأن يكلل جهودهم بالمزيد من النجاح والعطاء، وأن تبقى منبرًا إعلاميًا فاعلًا في نقل الحقيقة وخدمة العراق وشعبه".
 
تقدّم جهاز الأمن الوطني، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أسرة قناة السومرية الفضائية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مثمنًا جهودها الإعلامية المهنية ودعمها المستمر لقضايا الوطن ومساندتها للأجهزة الأمنية. وتمنى الجهاز لقناة السومرية وأسرتها دوام التقدم والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة الوطن والمجتمع.
 
تقدمت قيادة شرطة بغداد الكرخ، ممثلة بقائدها اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها. وأثنت القيادة في برقية التهنئة على مسيرة القناة الإعلامية، مثمنة تعاونها المستمر مع القوات الأمنية وحرصها الدائم على مواكبة الأنشطة الأمنية والميدانية وإبراز الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.
عبرت قيادة الشرطة عن تمنياتها للسومرية وطاقمها بمزيد من التألق والنجاح، لمواصلة رسالتها الإعلامية المهنية وترسيخ حضورها في نقل الحقيقة وإيصال صوت المواطن. أشارت التهنئة إلى دور القناة في تعزيز الوعي المجتمعي وتوطيد التواصل البناء بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام بما يخدم الصالح العام.
 
هنّأ مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العامة، نؤاس صباح شاكر، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بدورها في ترسيخ الخطاب الإعلامي الرصين وتغطية المشهد العراقي بمصداقية وموضوعية. وقال شاكر: "22 عامًا من الإعلام الهادف والكلمة الصادقة! نبارك لقناة السومرية ذكرى تأسيسها، ونثمن دورها البارز في ترسيخ الخطاب الإعلامي الرصين وتغطية المشهد العراقي بكل مصداقية وموضوعية، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتألق لشاشة كل العراقيين".
 
وتأتي هذه التهاني بالتزامن مع احتفال قناة السومرية بمرور 22 عامًا على انطلاق بثها الفضائي، في السابع والعشرين من أيلول عام 2004، لتواصل حضورها في المشهد الإعلامي العراقي عبر التغطيات الإخبارية والبرامج والمنصات الرقمية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22

اخترنا لك
بذكرى التأسيس.. رئيس الجمهورية يشيد بمسيرة السومرية وحرصها على نقل صوت المواطن
05:52 | 2026-09-27
الأتروشي بذكرى تأسيسها الـ22: السومرية رافد مهم للإعلام العراقي
05:30 | 2026-09-27
السومرية تُطفئ شمعتها الـ22.. حكاية شاشة واكبت تحولات العراق
02:18 | 2026-09-27
كتلة نيابية تكشف كواليس استكمال الكابينة الوزارية: البعض يسعى لخطف وزارات
14:31 | 2026-09-24
مبتكر من واسط يحول الخردة الى صناعات.. فيديو
06:01 | 2026-09-23
وزير النفط وكادره لم يجيبوا على سؤال تكرر 10 مرات!.. أزمة الوقود تفتح سجالاً داخل البرلمان وشبهات بـ"افتعال الأزمة"
09:39 | 2026-09-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.