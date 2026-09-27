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وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون يهنئون السومرية بمناسبة الذكرى الـ22 لتأسيسها
خاص السومرية
2026-09-27 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
194 شوهد
السومرية نيوز
– خاص
تقدّم وزراء وسياسيون ومسؤولون وقادة أمنيون بالتهاني إلى
قناة السومرية الفضائية
، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدين بمسيرتها الإعلامية ودورها في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المواطن العراقي.
إذ تقدّم
وزير العدل الدكتور خالد شواني
، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة
قناة السومرية الفضائية
، إدارةً وملاكاتٍ، بمناسبة مرور 22 عامًا على انطلاقتها، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق في مسيرتها الإعلامية.
وقال
شواني
، إن
السومرية
استطاعت، خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من عقدين، أن تحافظ على حضورها في المشهد الإعلامي العراقي، وأن تواكب مختلف القضايا والأحداث التي تهم المواطن العراقي، مضيفًا: "وبهذه المناسبة، أتمنى للقناة ولأسرة السومرية المزيد من العطاء والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة
العراق
والمجتمع".
من جانبه، هنأ
أمين بغداد
المهندس عمار موسى كاظم
،
قناة السومرية
بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا لإدارتها وملاكاتها دوام التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية، ومواصلة دورها في نقل الأحداث ومواكبة التحولات التي يشهدها العراق.
كما
تقدّم القيادي في تحالف الحسم الوطني، قتيبة
الجبوري
، بالتهنئة إلى قناة السومرية وكوادرها وإدارتها، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بمسيرتها الإعلامية ومواكبتها لمختلف الأحداث. وقال الجبوري: "تهنئة من أعماق القلب للسومرية وكادرها المتميز وإدارتها ومدير القناة، وحقيقة كانت مواكبة لكل الأحداث بشفافية ورسالة إعلامية واضحة وصادقة، وأتمنى لها المزيد من النجاحات".
وتقدّم
رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن
عبد الأمير
رشيد يار الله
، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا للقناة وكوادرها دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي. وقال
يار الله
: "كل عام وأسرة السومرية بخير، ومزيدًا من العطاء والتميز".
وهنأ
رئيس دائرة العلاقات والإعلام في
وزارة الداخلية
اللواء مقداد ميري
، قناة السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها، متقدمًا إلى إدارة القناة وكوادرها الإعلامية والفنية بأطيب التهاني، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الإعلامية.
وأكد
ميري
أن السومرية حافظت على حضورها في المشهد الإعلامي العراقي، وواكبت مختلف القضايا والأحداث التي تهم المواطن، متمنيًا للقناة وأسرتها المزيد من العطاء والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة العراق والمجتمع.
كما قدّم
الناطق باسم
وزارة الدفاع
اللواء
يحيى رسول
، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ صباح النعمان
، تهانيهما إلى قناة السومرية بمناسبة مرور 22 عامًا على تأسيسها، متمنيين لها ولأسرتها الإعلامية دوام النجاح والتوفيق.
وقال
رسول
: "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى قناة السومرية وجميع العاملين بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها"، وأضاف: "نتمنى للقناة دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الإعلامية، وبما يخدم قضايا بلدنا وشعبنا".
أما
صباح النعمان
، فقال: "بهذه المناسبة العزيزة، نتمنى لإدارتها وكوادرها دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من العطاء والإبداع في مسيرتهم الإعلامية
المباركة
، بما يعزز مسيرة العراق الإعلامية ويخدم تطلعات شعبنا العزيز".
وتقدّم
رئيس هيئة
الإعلام الأمني
، الفريق
سعد معن
، بأجمل التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا للقناة وكوادرها مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتها الإعلامية. وقال معن في تهنئته: "كل عام وأنتم بخير، ومزيدًا من العطاء والتميز".
فيما تقدّم
قائد شرطة
بغداد
الرصافة
، اللواء شعلان علي صالح
، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى إدارة قناة السومرية وكوادرها كافة، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والنجاح في مسيرتهم الإعلامية.
وقال
صالح
إن قناة السومرية أثبتت، على مدى أكثر من عقدين، حضورًا مميزًا في الساحة الإعلامية العراقية، وأسهمت في مواكبة الأحداث ونقل مختلف القضايا بمهنية ومسؤولية، لتكون حاضرة في تفاصيل المشهد العراقي. وأضاف: "نثمّن بهذه المناسبة الجهود التي يبذلها العاملون في القناة، متمنين لهم دوام العطاء والتوفيق، ومواصلة مسيرتهم بما يعزز دور الإعلام الوطني المسؤول في خدمة المجتمع".
إلى ذلك، هنّأ
مدير قسم العلاقات والإعلام بقيادة شرطة بغداد الرصافة، العميد الحقوقي حسين
علي مزهر
، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بمسيرتها الإعلامية وحضورها في المشهد العراقي، ومتمنيًا لها ولأسرتها المزيد من النجاح والتوفيق.
وقال
مزهر
: "يسرّني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أسرة قناة السومرية، إدارةً وكوادرَ، بمناسبة مرور اثنين وعشرين عامًا على تأسيسها، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح ومواصلة مسيرتها الإعلامية المتميزة في خدمة الحقيقة والكلمة المسؤولة".
وأضاف
أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستذكار ما قدمته القناة طوال مسيرتها من حضور إعلامي فاعل، ومتابعة لمختلف القضايا والأحداث، وإسهام في المشهد الإعلامي العراقي.
وتابع
: "نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في قناة السومرية، وأن يكلل جهودهم بالمزيد من النجاح والعطاء، وأن تبقى منبرًا إعلاميًا فاعلًا في نقل الحقيقة وخدمة العراق وشعبه".
تقدّم
جهاز
الأمن الوطني
، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أسرة قناة السومرية الفضائية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مثمنًا جهودها الإعلامية المهنية ودعمها المستمر لقضايا الوطن ومساندتها للأجهزة الأمنية. وتمنى
الجهاز
لقناة السومرية وأسرتها دوام التقدم والنجاح، ومواصلة مسيرتها الإعلامية في خدمة الوطن والمجتمع.
تقدمت
قيادة شرطة بغداد الكرخ، ممثلة بقائدها اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد
، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها. وأثنت القيادة في برقية التهنئة على مسيرة القناة الإعلامية، مثمنة تعاونها المستمر مع القوات الأمنية وحرصها الدائم على مواكبة الأنشطة الأمنية والميدانية وإبراز الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.
عبرت
قيادة الشرطة
عن تمنياتها للسومرية وطاقمها بمزيد من التألق والنجاح، لمواصلة رسالتها الإعلامية المهنية وترسيخ حضورها في نقل الحقيقة وإيصال صوت المواطن. أشارت
التهنئة
إلى دور القناة في تعزيز الوعي المجتمعي وتوطيد التواصل البناء بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام بما يخدم الصالح العام.
هنّأ
مدير إعلام
مديرية الدفاع المدني
العامة، نؤاس صباح شاكر
، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، مشيدًا بدورها في ترسيخ الخطاب الإعلامي الرصين وتغطية المشهد العراقي بمصداقية وموضوعية. وقال شاكر: "22 عامًا من الإعلام الهادف والكلمة الصادقة! نبارك لقناة السومرية ذكرى تأسيسها، ونثمن دورها البارز في ترسيخ الخطاب الإعلامي الرصين وتغطية المشهد العراقي بكل مصداقية وموضوعية، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتألق لشاشة كل العراقيين".
وتأتي هذه التهاني بالتزامن مع احتفال قناة السومرية بمرور 22 عامًا على انطلاق بثها الفضائي، في السابع والعشرين من أيلول عام 2004، لتواصل حضورها في المشهد الإعلامي العراقي عبر التغطيات الإخبارية والبرامج والمنصات الرقمية.
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