الأتروشي بذكرى تأسيسها الـ22: السومرية رافد مهم للإعلام العراقي

وقال أتروشي إن " " استطاعت على مدار اثنين وعشرين عامًا أن تكون رافدًا مهمًا من روافد ، وأن ترسم لنفسها مسارًا مميزًا من خلال نقل الأحداث ومتابعة قضايا الوطن والمواطن عبر تغطياتها الصحفية وبرامجها الإعلامية.وبارك أتروشي هذه المناسبة، قائلًا: "نتمنى لكم وللمؤسسة دوام النجاح والتألق، والاستمرار بروح العطاء، والحفاظ على نهج المهنية والموضوعية، متمنين لكوادرِكم المبدعة المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الكلمة الصادقة والتطلع نحو مستقبل أفضل للعراق".