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الأتروشي بذكرى تأسيسها الـ22: السومرية رافد مهم للإعلام العراقي
خاص السومرية
2026-09-27 | 05:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
السومرية نيوز
– خاص
تقدّم نائب رئيس
مجلس النواب
،
فرهاد
أتروشي، بخالص التهاني وأزكى التبريكات إلى إدارة وكوادر
قناة السومرية الفضائية
، من إعلاميين وفنيين وموظفين، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لانطلاق مسيرتها الإعلامية.
وقال أتروشي إن "
السومرية
" استطاعت على مدار اثنين وعشرين عامًا أن تكون رافدًا مهمًا من روافد
الإعلام العراقي
، وأن ترسم لنفسها مسارًا مميزًا من خلال نقل الأحداث ومتابعة قضايا الوطن والمواطن عبر تغطياتها الصحفية وبرامجها الإعلامية.
وبارك أتروشي هذه المناسبة، قائلًا: "نتمنى لكم وللمؤسسة دوام النجاح والتألق، والاستمرار بروح العطاء، والحفاظ على نهج المهنية والموضوعية، متمنين لكوادرِكم المبدعة المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الكلمة الصادقة والتطلع نحو مستقبل أفضل للعراق".
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