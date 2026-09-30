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«لايڤ توك» يتوَّج بجائزة الإبداع والتميز في «بصمة إنسان».. بصمة جديدة لمسيرة إعلامية هادفة
خاص السومرية
2026-09-30 | 13:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
48 شوهد
في تتويج إعلامي بارز يعكس القيمة الفنية والمحتوى الرصين الذي يقدمه لجمهوره، حصد برنامج «لايڤ توك» (Live Talk)، الّذي يُعرض على شاشة
السومرية
،
جائزة الإبداع
والتميز ضمن فعاليات الموسم الرابع لمهرجان «بصمة إنسان»، وسط احتفالية جامعة ضمّت نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية.
ويأتي هذا التكريم ليُشكل بصمة إعلامية جديدة تُضاف إلى سجل البرنامج الحافل، ويدفع فريق العمل نحو مواصلة تقديم محتوى هادف، مختلف، وقريب من تطلعات
الشارع العراقي
.
وفي أعقاب هذا التتويج، عبّر القائمون على البرنامج عن فخرهم واعتزازهم بهذا التقدير، معربين عن امتناعهم وشكرهم لإدارة مهرجان «بصمة إنسان» ولجمهور المتابعين وكل من ساهم في صناعة هذا النجاح، مؤكدين أن التكريم يمثّل مسؤولية مستمرة للحفاظ على هوية «لايڤ توك» كمنبر إعلامي تفاعلي يضع المشاهد في صلب أولوياته.
ويرسّخ البرنامج المباشر الذي يُعرض عبر شاشة "
السومرية
" مكانته كصوت مجتمعي شامل يرصد ويحلل القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقيفية والترفيهية عبر استضافة نخبة من المتخصصين. ولا يقتصر حضور «لايڤ توك» على الاستديو فحسب، بل يمتد إلى عمق الميدان عبر تقارير وريبورتاجات خاصة يقدمها نور الجميلي وعلي الخشان، لتنقل صورة حية ومباشرة من قلب الشارع العراقي.
شاهد جميع حلقات "لايف توك"
هنا.
ويتفرّد البرنامج بتنوع فقراته اليومية لتلبي مختلف اهتمامات المشاهد؛ إذ تطلّ طيبة عامر في فقرة "تريند" لمتابعة أبرز ما يشغل
وسائل التواصل الاجتماعي
، بينما تُغطي
داليا
زهير
المستجدات الرياضية لمحبي الرياضة، إلى جانب فقرة Beauty & Fashion مع
حنين
هيثم لاستعراض أحدث صيحات الجمال والموضة. كما يُبقي البرنامج متابعيه على تواصل دائم مع الأحداث من خلال محطة إخبارية مباشرة تقدم موجزا لأهم المستجدات المحلية والعربية والعالمية.
يُذكر أنّ «لايڤ توك» يُقدم بقالب حواري متناغم يقوده كل من
أنغام القرغولي
، بلسم حسين، شيماء قاسم، نور الجميلي، طيبة عامر، داليا زهير، وعلي الخشان، ويلتقي بجمهوره يوميًّا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً (06:00 مساءً) ليواصل تقديم مساحة مفتوحة ترصد وتناقش كل ما يهم الحياة اليومية للمواطن.
المحرر
منى بركات
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