"أزمة الوقود".. نائب يكشف تفاصيل استجواب وزير النفط ويشخص مواطن الفشل

كشف عضو كتلة صادقون النيابية النائب صفاء ، اليوم الخميس، عن تفاصيل استجواب في البرلمان، فيما شخص مواطن العجز والفشل عند الوزارة.



وأضاف أن "الإخفاق كان في ملف الوقود الداخلي"، مشيرا إلى "حصول سوء في التخطيط وعدم معالجة واتكال على شخص ودائرة قطاعية معينة وفشلت به".

وأكد الجابري أن "ذلك لا يعني أن الوزير فاشل أو غير قادر على إدارة الوزارة"، مشدداً على "ضرورة الضغط عليه ومحاسبته لمعالجة الخلل". وقال في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية ، إن " نجح في ملف وفشل في ملف"، موضحا أن "الوزارة وشركة نجحتا في إيجاد آلية لتصدير النفط العراقي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والمحافظة على تصدير نحو مليونين و570 ألف برميل يوميا".وأضاف أن "الإخفاق كان في ملف الوقود الداخلي"، مشيرا إلى "حصول سوء في التخطيط وعدم معالجة واتكال على شخص ودائرة قطاعية معينة وفشلت به".وأكد الجابري أن "ذلك لا يعني أن الوزير فاشل أو غير قادر على إدارة الوزارة"، مشدداً على "ضرورة الضغط عليه ومحاسبته لمعالجة الخلل".

وأشار إلى أن "الإنتاج يبلغ 29 مليون لتر يوميا مقابل حاجة تصل إلى 34 مليونا"، موضحا أن "المسؤولية تقع على وهيئة الرأي فيها".

وبشأن الاستجواب الذي وقع عليه 80 نائبا، قال الجابري إن "الأمر سيترك لتقدير رئيس ونائبيه"، مضيفا: "إذا تم معالجة الخلل فلا جدوى من الاستجواب".

وعن ردود الوزير خلال استضافته في البرلمان، قال الجابري إن "الضغط الذي تعرض له جعله غير موفق بكل الردود، لا هو ولا فريقه"، مضيفا أن "فريق الوزير أيضا لم يقنعوا أعضاء مجلس النواب إلا في ملف التمكن من زيادة المبيعات الخارجية".

وأكد أن "استجواب وزير النفط مرتبط بحل أزمة الوقود"، مشيرا إلى أنه "شاهد قبل حضوره إلى البرنامج استمرار الأزمة في محطات الوقود، ومعالجة المشكلة يمكن أن تتم خلال أقل من 15 يوما".