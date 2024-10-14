نشرة السومرية.. غازات الكبريت تقلق البغداديين وتحضيرات انتخابات كردستان تقترب من الحسم

# خلال مدة وجيزة.. يتوقف للمرة الثالثة عن العمل، ومصادر تكشف عن استلامه بسبعين عيبا فنيا# تصاعد التحذيرات من سحب غازات الكبريت المنتشرة في سماء .. والبرلمان يتحرك لاستضافة المعنيين# مع قرب انتخابات برلمان الاقليم.. تقترب من اكمال جميع المتطلبات، وتكشف محطات ومراكز الاقتراع# بعد قصف "غولاني".. اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون