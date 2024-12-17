إدانات دولية لتوسعة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان!

توسعة الاستيطان الصهيوني... ادانات عربية ودولية لخطة الاستيطان في الجولان.. وتأييد اميركي





دانت دول عربية ودولية خطوة الكيانِ الصهيوني بتوسيعِ المستوطناتِ في مرتفعات الجولان السوري المحتل، فيما بررت بأن هذه التوسعةَ مؤقتةٌ لشغلِ الفراغِ الذي تركه الجيشُ السوري.

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