الزحامات الخانقة في بغداد تتسبب بخسائر مادية ضخمة وتأخير الموظفين والطلبة

تستمر الزحامات المرورية في في التأثير بشكل كبير على اليومية، مما يؤدي إلى خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات يومياً. وفقًا لتقارير محلية، تشكل هذه الزحامات عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العراقي، حيث تتسبب في تعطيل الأعمال التجارية وتأخير والطلبة عن دوامهم الرسمي، مما يؤثر على إنتاجية العمل وحياة المواطنين.إليك ما رواه بعض السائقين في هذا التقرير من .