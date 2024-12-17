نشرة السومرية.. مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ الحدود والكيان يوسع توغله في سوريا

# مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ امن الحدود، وتأكيدات على ضرورة الموقف تجاه سوريا# تحذيرات من هجوم تركي وشيك يستهدف مناطق سوريا الشمالية، والكيان الصهيوني يوسع توغله في# خلال زيارته قبل سنوات الى .. البابا فرنسيس يؤكد احباط محاولة لاغتياله عبر انتحاريين في الموصل# وتتابعون.. اجراءات وزارة الصحة للفحص الدوائي تنعش السوق السوداء.. وتتسبب بارتفاع حاد باسعار الادوية