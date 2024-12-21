نشرة السومرية.. العراق يؤكد على احترام سيادة سوريا والكهرباء تلوّح بامتداد عمر ازمة الطاقة

# السوداني يؤكد رفض التجاوز على سيادة الأراضي السورية، ويدعو لمساعدة السوريين بإدارة بلدهم# تكليف اول وزير خارجية في بعد سقوط .. وطهران تعلن مقتل احد موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق# مجددا.. تعلق اسباب ازمة الطاقة على شماعة نقص الغاز.. وتلوّح بامتداد عمر الازمة# وتتابعون.. مفرزة امنية تقتل شابا في منطقة حي طارق بذريعة الاشتباه، وذووه يطالبون بقصاص