أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. دعوة الفاتيكان للسوداني والفصل الجديد للبرلمان

*السوداني يتلقى دعوة من بابا الفاتيكان للمشاركة في قمة دولية، ويناقش معه جهود ترسيخ وإنهاء الصراعات*بغداد تستعد لاحتضان اجتماع الجمعية الآسيوية.. والبرلمان يبدأ فصله الجديد بعقد جلستين خلال يومين*تحت عنوان الاستيراد.. ملايين الدولارات تحول يوميا الى خارج البلاد، ومطالبات بالتقصي وتشديد الرقابة*جو عام *دمار هائل تخلفه الحرائق المستعرة في لوس انجلوس.. عشرات الآلاف يفرون من منازلهم وحصيلة الوفيات ترتفع