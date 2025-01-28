مجلس النواب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن في قانونية التصويت على القوانين الجدلية

ينتظر قرار الاتحادية بشأن الطعن المقدم من بعض الأطراف السياسية حول قانونية التصويت على مجموعة من القوانين الجدلية التي تم إقرارها في جلسات سابقة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأروقة السياسية حالة من الترقب والجدل بشأن نتائج الطعن المقدم، وسط تأكيدات نيابية بصعوبة قبول الطعن.أعضاء في يتحدثون إلى في هذا التقرير!