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مجلس النواب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن في قانونية التصويت على القوانين الجدلية

خاص السومرية

2025-01-28 | 05:40 2025-01-28T05:40:06+00:00
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مجلس النواب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن في قانونية التصويت على القوانين الجدلية

المصدر:
السومرية
622 مشاهدة

القوانين الجدلية... القضاء ينظر بشرعية التصويت .. ونواب يستبعدون قبول الطعن

ينتظر مجلس النواب العراقي قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم من بعض الأطراف السياسية حول قانونية التصويت على مجموعة من القوانين الجدلية التي تم إقرارها في جلسات سابقة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأروقة السياسية حالة من الترقب والجدل بشأن نتائج الطعن المقدم، وسط تأكيدات نيابية بصعوبة قبول الطعن.

أعضاء في مجلس النواب يتحدثون إلى السومرية في هذا التقرير!
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