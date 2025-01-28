رغم اعتراض الإقليم... الحكومة توقع عقدا لتطوير حقل نفطي في كركوك

دفع الاتفاق الأخير بين الحكومة وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير حقول كركوك، حكومة إقليم إلى رفض مسودة الأخير المتعلقة بإدارة الموارد النفطية في الموازنة الاتحادية.ماذا كشفت بعض الفعاليات في المنطقة؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!