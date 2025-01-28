ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تحقيق في اجتماع مطار النجف وصعوبات تمرير الموازنة

- يكشف عن تحقيق نسب عالية بايقاف حرق .. ويؤكد وضع خطوط لنقل الوقود بمسار طريق التنمية- فتح تحقيق بملابسات اجتماع مطار .. والكشف عن ايفاد متهمين بفساد السكك رغم المطالبات بمنع سفرهم- تعديلات قانون الموازنة تدخل دائرة الجدل.. نيابي كبير، وحديث عن صعوبة في التمرير- سرايا تبث فيديو للرهينة الاسرائيلية يهود.. والاتحاد الاوروبي يرحب بعودة نازحي شمال