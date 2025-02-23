ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تشييع السيد نصر الله واتفاق بغداد وأربيل النفطي

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 23 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- بحضور جماهيري حاشد.. اقامة مراسم تشييع مهيبة للسيد حسن نصر الله في لبنان تمهيدا لنقل جثمانه الى مثواه الاخير



- الخارجية تعلن تهيئة جميع مستلزمات العربية، والامن النيابية تنفي تأجيل زيارة الشيباني بفعل تهديدات أمنية



- وأربيل تتوصلان الى اتفاق تسوية مالية.. والإقليم يؤكد التزامه بتصدير النفط عبر شركة سومو



- اللجنة القانونية ترصد انخفاضا حادا في ايرادات عقارات .. وتكشف عن تأجير أملاك لمتنفذين بأسعار متدنية

- بحضور جماهيري حاشد.. اقامة مراسم تشييع مهيبة للسيد حسن نصر الله في لبنان تمهيدا لنقل جثمانه الى مثواه الاخير- الخارجية تعلن تهيئة جميع مستلزمات العربية، والامن النيابية تنفي تأجيل زيارة الشيباني بفعل تهديدات أمنية- وأربيل تتوصلان الى اتفاق تسوية مالية.. والإقليم يؤكد التزامه بتصدير النفط عبر شركة سومو- اللجنة القانونية ترصد انخفاضا حادا في ايرادات عقارات .. وتكشف عن تأجير أملاك لمتنفذين بأسعار متدنية