طالباني: الدورة الانتخابية الحالية “تعيسة”.. الدولار يهرب بهذه الطريقة

وقالت في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "غياب الثقة بين المكونات أدى إلى وصول المحاصصة إلى مستويات غير مسبوقة، قائلةً: لقد وصلنا إلى محاصصة عمال الخدمة”.وفيما يخص ملف الحشد الشعبي، شددت على أن تشريع قانون خاص به ضرورة ملحّة، كونه بات “واقع حال” يجب تنظيمه قانونيًا.وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الرسائل الأمريكية التي تصل إلى تحمل طابعًا إيجابيًا، وتنم عن صداقة.أما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فأكدت أن لا يسيطر على عملية بيع ولا على مزاد العملة، محذرةً من أن تهريب يجري عبر الطائرات ومن خلال أكثر من مطار داخل البلاد.