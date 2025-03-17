لماذا استثنى ترامب العراق من قرار حظر السفر الجديد؟‎

بعد الكشف عن ثلاث واربعين دولة تدرس حظرها من السفر الى الامريكية، أثير الانتباه الى غياب عن القائمة، خصوصا مع الاحاديث المتزايدة عن نوايا تجاه .بعد الكشف عن ثلاث واربعين دولة تدرس حظرها من السفر الى الامريكية.