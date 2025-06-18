مليون دولار يوميًا.. مقترح عراقي لجرد خسائره من حرب "ايران-الكيان" والمطالبة بتعويض دولي

وقال للسومرية نيوز، انه "يفترض بوزارة النقل ان تحصي خسائر قطاع الملاحة الجوية والمطارات، باحصاء عدد الطائرات العابرة حيث تدفع كل طائرة 450 دولارا وتضربها في عدد الأيام وعدد الطائرات، وكذلك خسائر تذاكر السفر وتوقف شركات الطيران الحكومية والقطاع الخاص، ومعاناة المسافرين وتأجيل الرحلات والتأثير النفسي والمعنوي والضرر غير مباشر للمسافرين خارج الذين توقفت مواعيد طيرانهم و ذهبوا الى فنادق او اقامة و انفاق متزايد، فضلا عن الحجاج الذي عادوا برا مضطرين وتحملوا اعباء مالية اخرى و اعباء نفسية ومعنوية".وأشار الى ان الخسائر أيضا تضمن مبالغ خدمات الطائرات الهابطة والقالعة والخدمات الارضية والجوية وكل هذه الامور التي تسبب بها انتهاك الكيان الصهيوني لاجوائنا"، معتبرا انه "يفترض ان يتم احصاءها من قبل وتقديمها الى لكي ترفع بها احتجاج ومطالبة بتعويضات والتعويضات تعزز بدراسة مقدمة من قبل وزارة النقل الى الامم المتحدة والمطالبة بها دوليا لكي يكون هناك تعويضات لصالحنا واصدار قرار بتعويض العراق".واكد ان "ذلك يتم من خلال وزارة النقل و الخارجية التي بدورها ترفع الشكوى وتقدم التقرير المالي لحجم الاضرار التي يتحملها العراق بسبب توقف الملاحة الجوية والمطارات".وأضاف انه " لحد الان لم نسمع اي تصريح من وزارة النقل بهذا الخصوص وندعوهم ان يتحركوا على تشكيل لجنة مختصة من ووزارة النقل لاعداد كشوفات بالحجم المتوقع في الاضرار المباشرة وغير مباشرة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وللمواطنين المسافرين".وتشير التقديرات الى ان خسائر العراق الناجمة عن توقف عبور الطائرات لاجواءه وكذلك توقف حركة شركة الخطوط لجوية العراقية بالإضافة الى توقف إيرادات المطارات من الخدمات التي تقدمها للطائرات القادمة والمغادرة، تبلغ حوالي مليون دولار يوميًا، مضروبة في عدد أيام التوقف.