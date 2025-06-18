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مليون دولار يوميًا.. مقترح عراقي لجرد خسائره من حرب "ايران-الكيان" والمطالبة بتعويض دولي
خاص السومرية
2025-06-18 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,412 شوهد
السومرية نيوز
استعرض عضو
لجنة النقل
والاتصالات النيابية
عامر عبد الجبار
، اليوم الأربعاء، خسائر
العراق
الناجمة عن تعليق رحلات الطيران نتيجة الحرب الدائرة بين
ايران
والكيان، فيما أشار الى ضرورة جردها والمطالبة بتعويضات دولية لصالح العراق.
وقال
عبد الجبار
للسومرية نيوز، انه "يفترض بوزارة النقل ان تحصي خسائر قطاع الملاحة الجوية والمطارات، باحصاء عدد الطائرات العابرة حيث تدفع كل طائرة 450 دولارا وتضربها في عدد الأيام وعدد الطائرات، وكذلك خسائر تذاكر السفر وتوقف شركات الطيران الحكومية والقطاع الخاص، ومعاناة المسافرين وتأجيل الرحلات والتأثير النفسي والمعنوي والضرر غير مباشر للمسافرين خارج
العراق
الذين توقفت مواعيد طيرانهم و ذهبوا الى فنادق او اقامة و انفاق
مالي
متزايد، فضلا عن الحجاج الذي عادوا برا مضطرين وتحملوا اعباء مالية اخرى و اعباء نفسية ومعنوية".
وأشار الى ان الخسائر أيضا تضمن مبالغ خدمات الطائرات الهابطة والقالعة والخدمات الارضية والجوية وكل هذه الامور التي تسبب بها انتهاك الكيان الصهيوني لاجوائنا"، معتبرا انه "يفترض ان يتم احصاءها من قبل
وزارة النقل
وتقديمها الى
وزارة الخارجية
لكي ترفع بها احتجاج ومطالبة بتعويضات والتعويضات تعزز بدراسة مقدمة من قبل وزارة النقل الى الامم المتحدة والمطالبة بها دوليا لكي يكون هناك تعويضات لصالحنا واصدار قرار بتعويض العراق".
واكد ان "ذلك يتم من خلال وزارة النقل و
عبر وزارة
الخارجية التي بدورها ترفع الشكوى وتقدم التقرير المالي لحجم الاضرار التي يتحملها العراق بسبب توقف الملاحة الجوية والمطارات".
وأضاف انه " لحد الان لم نسمع اي تصريح من وزارة النقل بهذا الخصوص وندعوهم ان يتحركوا على تشكيل لجنة مختصة من
الطيران المدني
ووزارة النقل لاعداد كشوفات بالحجم المتوقع في الاضرار المباشرة وغير مباشرة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وللمواطنين المسافرين".
وتشير التقديرات الى ان خسائر العراق الناجمة عن توقف عبور الطائرات لاجواءه وكذلك توقف حركة شركة الخطوط لجوية العراقية بالإضافة الى توقف إيرادات المطارات من الخدمات التي تقدمها للطائرات القادمة والمغادرة، تبلغ حوالي مليون دولار يوميًا، مضروبة في عدد أيام التوقف.
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