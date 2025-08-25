توقعات بترحيل قانون الحشد الى ما بعد الانتخابات.. قانونيون يطرحون مسارا لابقاء القانون على وضعه مع اجراء بعض التعديلات.



توقع أعضاء في الاطار التنسيقي ترحيل اقرار قانون الحـشد الشعبي الى ما بعد الانتخابات التشريعية وذلك بسبب الجدل الحاصل داخل أروقة . فيما طرح قانونيون مسارًا لابقاء القانون على وضعه السابق مع اجراء بعض التعديلات داخل الهيئة لانهاء الاعتراضات.