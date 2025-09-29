استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟

واردات جديدة ترفد الموازنة الاتحادية وتفك ازمة رواتب موظفي الاقليم



ينتظرُ الاقليمُ بصيصا من النورِ بعد حقبةٍ ماليةٍ مظلمةٍ ارهقت موظفيه وشريحة َ المتقاعدين .. استئنافُ تصديرِ نفط الى يحيي الاملَ بزوالِ الازمةِ الماليةِ فضلا عن الاسهامِ في رفدِ الموازنةِ الاتحاديةِ وتقليلِ العجزِ فيها .