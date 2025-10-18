الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544265-638964237534126151.png
قيادي في العزم: صفاء المشهداني كان يسعى لمكافحة الفساد وأوقف سرقات الطارمية
خاص السومرية
2025-10-18 | 18:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
562 شوهد
قال القيادي في تحالف العزم، أوراس
المشهداني
، إن الشهيد
صفاء المشهداني
لم يكن يهتم بقضية الحمايات وكان تركيزه الأكبر منصبا على مكافحة الفساد في المناطق التي عمل بها.
وأوضح
المشهداني
في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية
السومرية
، أن صفاء كان له دور بارز في محاربة الفساد في الطارمية، حيث كان يسعى بشكل حثيث لمنع السرقات التي كانت تحدث في المنطقة، مؤكدا أن الطارمية أصبحت "منطقة سهلة للسرقة" حتى أوقف صفاء تلك الأفعال.
وفيما يخص العلاقة بين
صفاء المشهداني
والحشد الشعبي، أكد المشهداني أنه "لا توجد أي مشاكل بين
الحشد الشعبي
وصفاء المشهداني"، مشيرًا إلى أن هناك علاقة قوية تربط صفاء وآمر فوج الطارمية في الحشد.
وتابع المشهداني حديثه حول دماء صفاء المشهداني قائلاً: "السنة والشيعة لن يتنازلوا عن دم صفاء المشهداني"، مطالبًا بفتح تحقيق في قضية اغتياله، خاصة في ما يتعلق بدور قائد شرطة
الكرخ
في الحادثة. كما كشف عن وجود 6 أجهزة أمنية تتولى مسؤولية تأمين قضاء الطارمية، مشيرًا إلى أن "قاطع حركة النجباء بالطارمية لم يشهد أي خرق أمني منذ 4 سنوات".
وأعرب المشهداني عن استياءه من موقف حزب تقدم، حيث قال إن "حزب تقدم أصبح حزب مقاولين ومناصب"، متهما إياه بعدم وقوفه مع الطارمية في أي أزمة تعرضت لها المنطقة.
وأكد المشهداني أيضا أن "صفاء المشهداني كان له خصومة انتخابية في البيئة السنية"، وهو ما قد يكون له دور في استهدافه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
