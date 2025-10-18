قيادي في العزم: صفاء المشهداني كان يسعى لمكافحة الفساد وأوقف سرقات الطارمية

وأوضح في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، أن صفاء كان له دور بارز في محاربة الفساد في الطارمية، حيث كان يسعى بشكل حثيث لمنع السرقات التي كانت تحدث في المنطقة، مؤكدا أن الطارمية أصبحت "منطقة سهلة للسرقة" حتى أوقف صفاء تلك الأفعال.وفيما يخص العلاقة بين والحشد الشعبي، أكد المشهداني أنه "لا توجد أي مشاكل بين وصفاء المشهداني"، مشيرًا إلى أن هناك علاقة قوية تربط صفاء وآمر فوج الطارمية في الحشد.وتابع المشهداني حديثه حول دماء صفاء المشهداني قائلاً: "السنة والشيعة لن يتنازلوا عن دم صفاء المشهداني"، مطالبًا بفتح تحقيق في قضية اغتياله، خاصة في ما يتعلق بدور قائد شرطة في الحادثة. كما كشف عن وجود 6 أجهزة أمنية تتولى مسؤولية تأمين قضاء الطارمية، مشيرًا إلى أن "قاطع حركة النجباء بالطارمية لم يشهد أي خرق أمني منذ 4 سنوات".وأعرب المشهداني عن استياءه من موقف حزب تقدم، حيث قال إن "حزب تقدم أصبح حزب مقاولين ومناصب"، متهما إياه بعدم وقوفه مع الطارمية في أي أزمة تعرضت لها المنطقة.وأكد المشهداني أيضا أن "صفاء المشهداني كان له خصومة انتخابية في البيئة السنية"، وهو ما قد يكون له دور في استهدافه.