اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!

مع اقترابِ موعدِ الانتخاباتِ البرلمانيةِ، تشهدُ محافظةُ كربلاءَ حراكاً انتخابياً مكثفاً، تتنافسُ فيه القوى والأحزابُ السياسيةُ بشكلٍ واضحٍ على التمويلِ والدعمِ الإعلامي، في محاولةٍ لتعزيزِ حضورِها وكسبِ ثقةِ الناخبين. ويواكبُ هذا النشاطَ ظهورُ ممارساتٍ مثيرةٍ للجدلِ، تشملُ تبادلَ الاتهاماتِ ومحاولاتِ التأثير ِعلى الناخبين بطرقٍ غيرِ قانونية، ما يعكسُ احتدامَ المشهدِ السياسي وتزايدَ التحدياتِ أمام نزاهةِ العمليةِ الانتخابية.