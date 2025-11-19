الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليل أم البنات
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547419-638991334890678378.jpg
شهر ساخن بالطعون و"التآمر" المتبادل.. استبعادات متوقعة وتغييرات قد تطال النتائج وتشعل الأجواء السياسية
خاص السومرية
2025-11-19 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
630 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
يبدو ان العملية الانتخابية ونتائجها ستدخل مرحلة جديدة خلال الأيام القادمة، تتعلق بالطعون والتشكيك بالنتائج والشكاوى، فمنذ اعلان المفوضية النتائج يوم امس الثلاثاء، بدأت باستلام الطعون والتي ستستمر حتى يوم غد الخميس، وسط توقعات بان تؤدي الشكاوى الى تغيير قليل بالنتائج لكنه سيكون "قاصمً" بطريقة أخرى، خصوصا عندما يتعلق الامر بمقاعد الكوتا والمكونات وكذلك في المحافظات التي يكون فيها عدد المقاعد قليل أساسا، ليؤخذ مقعد من مرشح لصالح كتلة أخرى.
وتشير المعلومات الى ان المفوضية تسلمت حتى الان حوالي 22 طعنا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسيكون اخر موعد لاستلام الطعون هو يوم غد الخميس.
ومن المتوقع انه بعد اغلاق باب الطعون غدا الخميس، ان تدرس المفوضية جميع الطعون خلال 7 أيام، خلال الأسبوع المقبل بالكامل لغاية الخميس الذي يليه الموافق 27 تشرين الثاني، ثم ترسلها الى الهيئة القضائية التي ستحسم امر الطعون خلال 10 أيام أخرى، أي لغاية 7 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.
لذلك، من المتوقع ان تكون الـ17 يوما القادمة مثيرة وشديدة الترقب والخشية، خصوصا وان المتغيرات مهما كانت صغيرة او قد تطال مقعدا او مقعدين، لكنها ستكون مؤثرة بشكل اكبر اذا طالت شخصيات كبيرة وحجب اصواتها ما يؤثر على وزن القائمة بالكامل وعدد مقاعدها نتيجة تراجع عدد اصواتها الكلية.
كما ان الامر سيكون مؤثرا اذا طال تغيير النتائج مقاعد الكوتا ولاسيما كوتا المكونات، والذي عادة يمثل مقعدا واحدا في محافظة معينة، وغالبا ما يكون هذا المقعد الواحد بالرغم من انه تابع لمكون معين، لكنه مندمج ضمن كتلة سياسية معروفة، كما يحصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على بعض مقاعد الكوتا من خلال انضمام ممثلي المكونات الى الحزب الديمقراطي، وكما يحصل مع حركة بابلون التي هي ضمن الاطار التنسيقي، ما يعني ذهاب مقاعد الكوتا الى الاطار، وهكذا فان سحب مقعد الكوتا من احد المرشحين المنضوين ضمن واحدة من التيارين، ومنحه لمرشح من تيار اخر، يعني انتصار او نكسة كبيرة لكلا الطرفين، ولا يمثل فقدان مقعد واحد فقط بل لها حسابات سياسية اكبر.
وبالفعل هدد
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني امس الثلاثاء باتخاذ موقف سياسي في حال تم التلاعب بالنتائج، بعد ورود معلومات عن تحركات وطعون تستهدف مقعد كوتا الكرد الفيليين في
واسط
، حيث تبين ان مرشح الكرد الفيليين في واسط سيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دفع الاف البيشمركة بالتصويت الخاص، للتصويت لهذا المرشح وهو مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في واسط.
وفي ذات السياق، يتوقع ان تجرى طعونات سياسية عديدة او ضغوطات متزامنة تستهدف تغيير بعض نتائج الانتخابات، كما ان الاستبعادات ستبقى مستمرة لحين مصادقة
المحكمة الاتحادية العليا
على النتائج، وهذا يعني ان امام
العراق
شهر من الاثارة، وقد تؤدي بعض الاستبعادات الى انسدادات سياسية نتيجة شعور بعض القوى باستهداف سياسي خصوصا اذا طالت قرارات الاستبعاد وإلغاء النتائج وحجب الأصوات، مرشحين من قوى سياسية معينة دون غيرها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المفوضية: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 80 طعنا لغاية الآن
05:45 | 2025-11-19
المفوضية: عدد الطعون بالنتائج بلغ 36 طعنا لغاية الآن
04:54 | 2025-11-19
القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي
04:48 | 2025-09-25
الجنابي: نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها
09:28 | 2025-11-16
سياسة
خاص السومرية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
نتائج الانتخابات
طعون الانتخابات
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
المكتب السياسي
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
المفوضية ال
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
47.27%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
27.07%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
16.5%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
9.16%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
اخترنا لك
اليوم العالمي لضحايا الطرق.. العراق الـ32 عالميًا و3 الاف عراقي يموت سنويًا بحوادث مرورية
03:25 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
15:27 | 2025-11-18
برلمان 2025 خال من التيارات المدنية.. فيديو
15:56 | 2025-11-16
سكة القضاء لنظام دستوري.. مقال استباقي لتجاوز "فخ 2022"
04:00 | 2025-11-16
الأمطار تختبر جاهزية الاستعدادات البلدية في بغداد
01:00 | 2025-11-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.