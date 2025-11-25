الصفحة الرئيسية
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548012-638996593640667356.jpg
مع التوجه لحجب أصواته.. هل تتأثر أصوات ومقاعد بدر في بغداد بعد قضية مرشح "اللواء الوهمي"؟
خاص السومرية
2025-11-25 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,590 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
تترقب الأوساط السياسية والشعبية، الإجراءات القضائية وقرارات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، بعد بدء تحريك شكاوى ضد المرشح الفائز عن
تحالف الفتح
مهند الخزرجي
، بقضية تأسيس "لواء وهمي" في
الحشد الشعبي
لغرض الحصول على أصوات الشباب الراغبين بالتعيين.
وخاطب
مجلس القضاء الأعلى
هيئة الحشد الشعبي
للاستفسار عن حقيقة وجود لواء يحمل اسم "شهداء النصر" وحقيقة وجود تطوع في هذا اللواء، وذلك بعد ان قدم حوالي 1500 شاب شكاوى بحق
الخزرجي
نتيجة وقوعهم ضحية احتيال من خلال اخذ بطاقاتهم و10 بطاقات انتخابية من كل شخص مقابل ايهامهم بالتعيين في الحشد، خصوصا وان الفاجعة الأكبر هو ادخال هذه الاعداد الى معسكر رسمي تابع لهيئة الحشد وهو معسكر اشرف في
ديالى
وتدريب هؤلاء الشباب لفترات طويلة في المعسكر ودخولهم اليه بباجات وهويات مزيفة.
في الاثناء كشف مصدر عن صدور توصية في مفوضية الانتخابات لالغاء فوز الخزرجي وحجب اصواته، لذلك تطرح تساؤلات عن التأثير الذي سينعكس على أصوات حركة بدر عموما في
بغداد
، خصوصا وان الخزرجي هو الفائز الأول والاعلى لبدر في بغداد.
ويتضح ان بدر حصلت على 116 الف صوت في بغداد، من بينها اكثر من 10 الاف صوت لمهند الخزرجي، ويأتي بعد بدر تحالف السيادة بـ104 الاف صوت، لذلك عند صدور قرار بحجب أصوات الخزرجي هذا يعني ان أصوات بدر ستنخفض الى 106 الاف صوت.
وبهذا يتضح ان وضع وعدد مقاعد بدر لن يتأثر كثيرا وستبقى محافظة على 4 مقاعد في بغداد اسوة بتحالف السيادة، لكن ما سيحصل هو رفع مرشح اخر من الاحتياط في بدر بدلا من
مهند الخزرجي
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بدر
مهند الخزرجي
لواء وهمي بالحشد
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مجلس القضاء الأعلى
هيئة الحشد الشعبي
المفوضية العليا
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
