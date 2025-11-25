مع التوجه لحجب أصواته.. هل تتأثر أصوات ومقاعد بدر في بغداد بعد قضية مرشح "اللواء الوهمي"؟

وخاطب للاستفسار عن حقيقة وجود لواء يحمل اسم "شهداء النصر" وحقيقة وجود تطوع في هذا اللواء، وذلك بعد ان قدم حوالي 1500 شاب شكاوى بحق نتيجة وقوعهم ضحية احتيال من خلال اخذ بطاقاتهم و10 بطاقات انتخابية من كل شخص مقابل ايهامهم بالتعيين في الحشد، خصوصا وان الفاجعة الأكبر هو ادخال هذه الاعداد الى معسكر رسمي تابع لهيئة الحشد وهو معسكر اشرف في وتدريب هؤلاء الشباب لفترات طويلة في المعسكر ودخولهم اليه بباجات وهويات مزيفة.في الاثناء كشف مصدر عن صدور توصية في مفوضية الانتخابات لالغاء فوز الخزرجي وحجب اصواته، لذلك تطرح تساؤلات عن التأثير الذي سينعكس على أصوات حركة بدر عموما في ، خصوصا وان الخزرجي هو الفائز الأول والاعلى لبدر في بغداد.ويتضح ان بدر حصلت على 116 الف صوت في بغداد، من بينها اكثر من 10 الاف صوت لمهند الخزرجي، ويأتي بعد بدر تحالف السيادة بـ104 الاف صوت، لذلك عند صدور قرار بحجب أصوات الخزرجي هذا يعني ان أصوات بدر ستنخفض الى 106 الاف صوت.وبهذا يتضح ان وضع وعدد مقاعد بدر لن يتأثر كثيرا وستبقى محافظة على 4 مقاعد في بغداد اسوة بتحالف السيادة، لكن ما سيحصل هو رفع مرشح اخر من الاحتياط في بدر بدلا من .