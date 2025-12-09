العراق استقبل امطارا خلال الـ12 ساعة الماضية.. تكفي لاستخدامات العراقيين لـ6 أيام متتالية

وبحسب جداول الهيئة التي اطلعت عليها ، فإن اعلى كمية امطار مسجلة كانت في وبلغت 31 ملم، وعموما كانت الامطار الأعلى من حصة والانبار وتكريت.وبلغ اجمالي الكميات المتساقطة في عموم 290 ملم، وهو ما يعني 290 لتر في ، وبينما تبلغ مساحة العراق اكثر من 430 الف كم مربع، هذا يعني ان العراق استقبل خلال الـ12 ساعة الماضية أي من الساعة التاسعة مساء امس الاثنين ولغاية الساعة التاسعة صباح اليوم اكثر من 126 مليون متر مكعب، وهي كمية تعادل حوالي 4% من حجم الخزين المائي في سدود العراق.وبعبارة أخرى فان هذه الكميات تعادل استخدامات مياه جميع العراقيين لمدة 6 أيام.