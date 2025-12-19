لقاءات مكثفة لحسم الاستحقاقات الدستورية وتحولات لافتة... هل بات تشكيل الحكومة قريبا؟

لقاءات مكثفة لحسم الاستحقاقات الدستورية

القوى السياسية تسابق الوقت لاكمال المناصب السيادية الثلاثة ورسم ملامح الحكومة المقبلة



تواصلُ القوى السياسية ُ لقاءاتِها ومشاوراتِها المكثفة َ في حراكٍ متسارعٍ يهدفُ إلى حسمِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ العالقةِ وعلى رأسِها التوافقُ على المناصبِ السياديةِ الثلاثةِ ورسمُ ملامحِِ الحكومةِ المقبلة. وقال مراقبون لمراسلِ إن المشهدَ السياسي الحالي يشهدُ تحولا لافتا مقارنةً بالدوراتِ السابقةِ في ظلِ غيابِ التيارِ الوطني الشيعي وثقلِه البرلماني، ما فتح البابَ أمام تفاهماتٍ أوسعَ بين الكتلِ وخلقَ تقاربا نسبيا قد يختصرُ الطريقَ نحو تشكيلِ الحكومةِ الجديدة.