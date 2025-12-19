زيادات ٌ قاسية ٌ على فواتيرِ الكهرباءِ في الأنبار... ومحال تجارية في الانبار تغلق ابوابها!

اصحاب المحال التجارية مستاؤون من ارتفاع اجور الكهرباء وتراكم الديون



فرضت زيادات ٌ قاسية ٌ على فواتيرِ الكهرباءِ في ظروفا اقتصادية ً خانقة ً لتُثقلَ كاهلَ الأسواقِ المحليةِ ما دفعَ أصحابَ محالَّ تجاريةٍ إلى إغلاقِ أبوابِهم وفقدانِ العديدِ من العاملين مصادرَ رزقِهم. وقال أصحابُ محالَّ تجاريةٍ التقاهم مراسلُ إن فواتيرَ الكهرباء تحولت إلى عبءٍ لا يُطاقُ يهددُ استمرارَ أعمالِهم، مطالبين الحكومةَ المحليةَ بتدخلٍ فوريٍ لإيقافِ هذه التداعيات