أبرز أحداث العراق التي تصدرت المشهد في 2025.. ماذا يتذكر العراقيون منها؟

إليكم أبرز الأحداث العراقية التي احتلت المشهد العراقي وشغلت الشارع في العام 2025:شرعت القوات الأمريكية خلال عام 2025 في تسريع عملية سحب قواتها من العراق. ووفقًا للقرار الأمريكي، كان من المقرر أن يغادر آخر جندي أمريكي قاعدتي عين الأسد وفيكتوريا في بحلول نهاية العام.على الرغم من الإعلان في عام 2017 عن القضاء على تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن عام 2025 شهد استمرار تحركات متقطعة لخلايا التنظيم، وتنفيذها لهجمات في مناطق مختلفة.وفي المقابل، نفذت القوات الأمنية، عدة عمليات أمنية، أسفرت عن اعتقال وقتل عشرات العناصر، وتدمير مخابئهم ومواقعهم.شهد إقليم تصعيدا أمنيا كبيرا إثر سلسلة هجمات مجهولة المصدر بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إستراتيجية في مناطق متفرقة، لا سيما قرب أربيل، مخلفة أضرارا مادية وتعليقا للعمل في بعض المنشآت المستهدفة.في 26 تشرين الثاني 2025 تعرّض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى انفجار مخزن غاز مسال بسعة 65 ألف برميل، وتوقف إمدادات الغاز التي تؤمّن 80% من كهرباء إضافة إلى 1200 ميغاواط للعراق.الهجوم لم يخلّف خسائر مالية كبيرة فقط، بل ألحق أضرارًا قصيرة وطويلة الأمد بقطاع النفط والغاز. على المدى القصير، توقّف إنتاج 520 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، و1500 طن من الغاز المسال، وأكثر من 15 ألف برميل، مع تراجع أسهم الشركات وارتفاع كلفة ومدة إعادة الإعمار. وعلى المدى الطويل، تضررت بيئة الاستثمار، وتراجعت ثقة وأمان الشركات الأجنبية وحوافز المستثمرين في قطاع الطاقة.ورغم خطورة الحادث، لم تُكشف الجهة المنفذة ولم تُجرَ تحقيقات معلنة، فيما تحمّل سكان إقليم وحدهم تبعات الهجوم.واجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة تعد الأسوأ منذ أكثر من 90 عاما، حيث حذرت من تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن هذا العام هو الأكثر جفافا منذ عام 1933، مبينة أن إيرادات نهري دجلة والفرات وصلت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن مخزون المياه في السدود والخزانات انخفض إلى 8% من قدرتها التخزينية بنسبة تراجع بلغت 57% عن العام الماضي.واقترنت موجة الجفاف المتواصلة منذ سنوات بدرجات حرارة قياسية تضرب خصوصا جنوب البلاد، حيث سجلت مدن عراقية -ومنها البصرة- أعلى درجات حرارة في العالم، مما يفاقم الأوضاع في بلد بات يعاني من مظاهر عدة لتطرف المناخ.بعد تأجيلات طويلة، صادق البرلمان العراقي في 21 كانون الثاني 2025 على قانون إعادة الأراضي والممتلكات المصادَرة بقرارات مجلس قيادة الثورة، إلا أن القانون لم يُنفَّذ حتى الآن لعدم صدور تعليماته التنفيذية، رغم تأثيره على نحو 300 ألف دونم من الأراضي الكردية في كركوك.تحويل حلبجة إلى المحافظة 19 في العراقفي 14 نيسان، صوّت البرلمان العراقي بالأغلبية على استحداث محافظة حلبجة، والذي يتضمن أربع مواد وأسبابًا موجبة لتشريع القانون. وبذلك أصبحت حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق.استضافت العراق القمة العربية الـ34 في 17 أيار 2025 بالعاصمة بغداد، لتكون أول قمة في العاصمة منذ عقود، بمشاركة القادة العرب لمناقشة القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، مع التركيز على دعم التجارة البينية وتشجيع الاستثمار في العراق.في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية"، وضمن سياق مبادرة نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان، قامت مجموعة من مقاتلي "الكريلا" بخطوة رمزية تعكس الرغبة في إنهاء الصراع المسلح.وأفادت مصادر مطلعة، بأن المجموعة التي تضم 30 مقاتلاً، نظمت مراسم رمزية في 11 تموز 2025 داخل كهف "جاسنه" الواقع ضمن حدود محافظة بإقليم كردستان. وقام المقاتلون خلال المراسم بـ إتلاف أسلحتهم، تعبيراً عن "حسن النية" ودعماً لمسار الحل السلمي للقضية الكردية.وقد عُدَّت هذه المراسم خطوة تاريخية ومهمة، وأحدثت صدى واسعًا في عموم كردستان والعالم، وحظيت بإشادة كبيرة واعتُبرت موقفًا تاريخيًا وشجاعًا.في 16 تموز 2025 اندلع حريق ضخم في مركز تسوق “كورنيش هايبر مول” بمدينة الكوت بمحافظة واسط، وأسفر عن وفاة ما بين 69 إلى 77 شخصًا وإصابة المئات، في واحدة من أكبر الكوارث المدنية في البلاد خلال العام.اعتقال السياسي المعارض لاهور شيخ جنكيشهدت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في 22 اب تطورًا خطيرًا بعد أن أعلنت القوات الأمنية عن اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو عقب عملية عسكرية واسعة اقتحم خلالها فندقًا كانوا متحصنين فيه.جاءت العملية بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ("الكوماندوز") و"أسايش" حزب من جهة، وحمايات شيخ جنكي من جهة أخرى، وأسفرت عن قتلى وجرحى.انطلقت النسخة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي في العاصمة من 15 حتى 21 أيلول 2025، بمشاركة 64 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا. كرّم المهرجان رائدات السينما العراقية، وعُرض فيلم "سعيد أفندي"، وكانت تونس ضيف شرف مع تسليط الضوء على السينما التونسية. كما خصصت النسخة للمرة الأولى دعمًا ماليًا لإنتاج أفلام روائية قصيرة وطويلة وفيلم أنميشن عراقي، مع برنامج يعكس حيوية المشهد السينمائي العراقي وانفتاحه على التجارب العربية والعالمية.في 17 أيلول 2025، أعلنت في بيان رسمي إدراج فصائل مسلحة على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وهذه الجماعات هي: حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي.في 9 تشرين الثاني 2025 جرى التصويت الخاص لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب في جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان، بمشاركة 1,313,980 ناخبًا من القوات الأمنية و26,538 نازحًا.وفي 11 تشرين الثاني 2025 أُجريت الانتخابات العامة، حيث بلغ عدد الناخبين 20,063,773. وباحتساب التصويتين، وصل إجمالي الناخبين إلى 21,404,291، أدلى منهم 12,003,143 بصوتهم، بنسبة مشاركة بلغت 55%.بعد أكثر من عامين ونصف على إغلاق الأجواء التركية بوجه رحلات مطار السليمانية، أعلن يحيى أوستون، مدير العلاقات في الخطوط الجوية التركية، مساء 9 تشرين الأول 2025 قائلًا: "سنستأنف قريبًا رحلاتنا إلى مطار السليمانية".وفي 3 نيسان 2023 أعلنت تركيا حظر الطيران بوجه الرحلات المغادرة والمقبلة إليها من مطار السليمانية، على خلفية الصراع بين الحكومة التركية وحزب ، حيث اتهمت أنقرة جهات سياسية ففي السليمانية بدعم مسلحي "بي كي كي"، وقامت بتجديد الحظر أكثر من مرّة. ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة لإقليم كردستان والعراق وتركيا أيضاً.وقع نزاع عشائري مسلح وعنيف في منطقة ريفية حدودية تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن مركز قضاء علي الغربي شمالي . وأسفر النزاع عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.اتفاق "النفط مقابل المياه" بين العراق وتركيا أبرم في تشرين الثاني 2025، يهدف إلى تمويل مشاريع المياه العراقية من خلال عائدات النفط، كجزء من معالجة أزمة شح المياه المتفاقمة.في 4 كانون الأول أعلن العراق تصنيف حزب الله والحوثيين "منظمات إرهابية" وتجميد كامل أصولهم في العراق قبل أن يثير القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لتعيد بغداد وتتراجع عن القرار بعد دقائق، واضعة القرار في خانة الخطأ الإداري.في 13 كانون الأول ، زار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، العراق، وأعلن رسميًا إغلاق بعثة (يونامي) في البلاد. وأكد في الوقت ذاته استمرار التعاون والدعم للشعب العراقي، مشيرًا إلى أنه، رغم إغلاق يونامي، ستبقى عدة وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة تعمل في العراق وتواصل مهامها.في 25 كانون الأول تم تجديد اتفاق تصدير النفط بين وإقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر في أواخر ديسمبر 2025، بعد توقّف طويل شهدته صادرات الإقليم عبر تركيا.انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب في الجلسة الأولى للبرلمان العراقيفي 29 كانون الأول عقدت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بدورته السادسة وتم انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب بأغلبية الأصوات، ما أنهى خلافًا سياسيًا حول المنصب داخل الكتل السنية، كما تم انتخاب عدنان فيحان كنائب أول لرئيس المجلس.شهد نهائي كأس العراق في 18 تموز 2025 لكرة القدم فوز نادي دهوك على زاخو بركلات الترجيح في نهائي تاريخي أقيم في بغداد، في أول ظهور للوصلَين في النهائي.العراق خاض مباريات في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبعد خسارة أمام كوريا الجنوبية 0-2 في حزيران 2025، حسمت كوريا التأهل المباشر، ووضع العراق في المركز الثالث بالمجموعة مما جعله يخوض الملحق الآسيوي بدلًا من التأهل المباشر.في تشرين الثاني 2025، فاز العراق على الإمارات 2-1 في إياب الملحق الآسيوي بعد مباراة درامية انتهت بضربة جزاء متأخرة، ليحقق الفوز 3-2 في مجموع المباراتين ويتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.