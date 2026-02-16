"التجاوزات على جيب الدولة".. 10 مليار م3 ماء و80 مليون ميغا واط كهرباء "تتم سرقتها" سنويًا في العراق

على سبيل المثال، وبينما يعيش ازمة مائية، كشف مستشار لشؤون المياه، المفتي، ان ملف المياه يتطلب محددات داخلية صارمة لمنع الاستغلال المفرط، وان إزالة التجاوزات ستضيف كميات جوهرية لنهري والفرات وتضمن وصول المياه لمناطق الذنائب في الوسط والجنوب، حيث ان تلك التجاوزات مسؤولة عن 40% من أزمة المياه في العراق.الحديث هنا عن 40%، يعني ان هناك حوالي 8 الى 10 مليار متر مكعب سنويا يتم استنزافها من المياه بالتجاوزات او "السرقة" من الحصص المخصصة والموزعة للمحافظات والمناطق وفق حسابات "تقاسم الضرر"، حيث ان بعض المحافظات والمناطق التي تتجاوز على الحصص المائية تعمل بدورها كما تعمل على سبيل المثال بمنع المياه من الوصول الى الحدود التي .وفي ملف الكهرباء، تأخذ التجاوزات على الكهرباء حصتها الكبيرة، والتي لا تعرف الوزارة اين تذهب هذه الكهرباء اساسا بالضبط، والحديث هنا عن 54% من اجمالي الكهرباء تذهب لمستهلكين لا يمتلكون عدادات ولا يدفعون مقابلها اموال، بالمقابل هناك 46% فقط من الكهرباء تتقاضى الدولة مقابلها اموال جباية، او لا تتقاضاها لكنها مسجلة، ففي العام الماضي انتج العراق 149 مليون ميغا واط خلال عام كامل، من بينها 67 مليون ميغا واط فقط تم بيعها وقياسها واين ذهبت، بينما هناك اكثر من 81 مليون ميغا واط ذهبت كضائعات أي نتيجة التجاوز وتم استهلاكها بالطريق من قبل مناطق ومنشات وبيوت ومصانع ومولات ولا تعرف الدولة أين ذهبت هذه الكهرباء ولا تتقاضى مقابيلها اموالا، ويمكن القول انها "تمت سرقتها"