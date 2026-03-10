3 ملايين برميل يوميا والاعلى تخفيضا بالمنطقة.. هل سدد العراق "خطط تخفيض اوبك" لـ6 اشهر بغضون ايام؟

وبحسب بيانات اقتصادية نقلتها بلومبيرغ، فإن والعراق والإمارات والكويت خفضوا إنتاجهم الجماعي بما يصل إلى 6.7 مليون برميل يومياً، وجاءت التخفيضات بواقع تخفيض السعودية بمقدار 2 إلى 2.5 مليون برميل يومياً، والإمارات بمقدار 500 ألف إلى 800 ألف برميل يومياً، والكويت بنحو نصف مليون برميل يومياً، والعراق بنحو 2.9 مليون برميل يومياً.ووفقا لخطط اوبك كان من المفترض ان يخفض الانتاج بمقدار 600 الف برميل يوميا خلال شهر اذار، أي بمجموع يبلغ 18 مليون برميل يوميا خلال اذار، لكن وفقا للتخفيض الحالي البالغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا، فان العراق انهى تماما حصته التخفيضية خلال اذار، واذار استمر تخفيض الانتاج حتى نهاية الشهر الحالي، فربما سيكون قد ادى ما عليه من خطة تعويض تخفيض الانتاج تماما والتي كانت مفروضة عليه حتى منتصف العام الحالي.