وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

وقالت الوسائل الإعلامية ان "الفنان محمد بسيوني عانى في الأيام الماضية من المرض حيث تدهورت حالته الصحية، وأدت إلى مضاعفات كثيرة في الحالة انتهت بوفاته".وشارك الفنان محمد بسيوني في العديد من الأعمال الفنية، منها المواطن مصري، الذي عرض عام 1991، وفيلم ضحك وجد وحب، الذي عرض عام 1993، وأيضًا مشاركته في فيلم الإرهابي، هذا بجانب مشاركته في فيلم امرأة هزت عرش مصر الذي عرض عام 1995 وقدم فيه دور جيمي، ويعد هذا من أبرز أعمال الفنان الراحل محمد بسيوني، الذي غاب عن عالمنا في الساعات الأخيرة، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيه من الوسط الفني.