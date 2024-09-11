ما حقيقة طلب زوجة عصام صاصا خلوة شرعية مع زوجها في السجن؟

– دولي

خرجت زوجة صاصا عن صمتها وذلك بعد العديد من نشرت حول طلبها لخلوة شريعة مع زوجها في السجن، وهي قوبلت بالكثير من التعليقات السلبية.

وأوضحت زوجة صاصا في فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، حقيقة هذا الطلب، مؤكدة أن "الخبر عاري تماما من الصحة وانها لم تتقدم بطلب خلوة شرعية وانما تقدمت بطلب تصريح زيارة بصحبة حماتها، متعجبة من قدرة على الكذب وتحريف والخوض في اعراض الناس".

واكلمت زوجة صاصا، "تابعت تعليقات سلبية وسيئة وخوض في سمعتي"، مشيرة الى انها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الخبر".

وكانت عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع غيابيا 10 سنوات.

وصدر القرار برئاسة المستشار دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وأحمد عبد العاطي الشافعي وسكرتارية أيمن وهاني حمودة.

وقال صاصا، أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته في اتهامه بتزوير محرر رسمى، إنه "كان في دبي وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلا لأحد المحامين".

وأضاف صاصا: "قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقي عدم إرسال التوكيل لأحد".

وأضاف شقيق صاصا أمام هيئة المحكمة في اتهامه بتزوير محرر رسمى، انه "لم يعلم أن التوكيل الذى حرره لشقيقه مزور، وبعد الإنتهاء من تحرير التوكيل تحدثت مع شقيقي واخبرته بتحرير التوكيل ، واخبرنى انه لا يريد ارسال التوكيل لاي شخص خلال الفترة الحالية".

واستكمل شقيق صاصا: "بعد ما قولت لاخويا لاقيت المتهم الثاني بيكلمنى بيقولى هنروح نستلم مستندات ومضاني على ورق معرفهوش".