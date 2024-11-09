"أشهر سلاحه بوجه زميله".. موقف لأحمد السقا اثار مواقع التواصل الاجتماعي

نيوز – فني

روى الفنان خاطر، في متلفز تصرف عجيب قام به الفنان المصري، أحمد السقا، تجاه زميله محمد أنور، خلال سهرة جمعتهما بعدد كبير من زملائهما في الوسط الفني.

وقال إن "القصة تعود إلى دعوة الشيف الشربيني مجموعة من أصدقائه لحضور مأدبة عشاء في المزرعة التي يمتلكها".

وأضاف "حضر وقتها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا الذي امتطى الخيل ومارس هوايته المفضلة في المزرعة التي يمتلكها الشربيني، لكن الفنان محمد حضر متأخرا".

وأضاف "حينما استفسر منه السقا عن أسباب التأخير، أخبره أن الطريق إلى المزرعة طويل ومعقد، فسأله السقا عن وجود سلاح يمتلكه، من أجل هذه المواقف، خاصة أن المزرعة يحيط بها الخلاء، وهو ما يتطلب امتلاك سلاح مرخص للتعامل مع أي أزمة قد تحدث بشكل مفاجئ"، لافتا الى ان "أنور أخبره أنه لا يمتلك سلاحا في الأساس، ويسير بشكل طبيعي وهو يقود سيارته، وبعدها انشغل السقا عن الأمر، وتبادل الحوار مع زملاء آخرين".

وبين ان "محمد انفرد بزميليه خاطر وأحمد فهمي، وتحدث معهما بنبرة ساخرة تعليقا على نصيحة أحمد السقا، وهو ما استغله خاطر وذهب لإخبار السقا بسخرية من حديثه"، لافتا الى ان "السقا أخرج سلاحه المرخص، وأشهره في وجه محمد أنور، وطلب منه الوقوف كي يضع تفاحة فوق رأسه ويصوب عليها طلقة نارية".

وذكر ان "أحمد الفيشاوي قام بتصوير مقطع فيديو، ونشره عبر حساباته على السوشيال ميديا، توثيقا للمزاح الذي دار بين الجميع في هذه الليلة، التي شعر فيها محمد بالرعب خوفا مما سيفعله أحمد السقا".

يذكر أن هذه التفاصيل أصبحت حديث التواصل الاجتماعي بعد الحلقة.